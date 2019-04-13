23 جريحا في غارة للعدوان الإسرائيلي على مصياف غربي سوريا

أكد مصدر طبي وصول 23 شخصا إلى مشفى مدينة مصياف بريف حماة، بعد إصابتهم بجروح جراءالعدوان إلإسرائيلي الذي استهدفت عددا من المواقع في المدينة فجر اليوم .



وأضاف المصدر أن الإصابات معظمها طفيفة، فيما ذكرت مصادر أهلية في المدينة أن بين المواقع المستهدفة كلية الشؤون الإدارية، والبحوث العلمية ومدرسة المحاسبة.



وتصدت وسائط الدفاع الجوي فجر اليوم السبت 13/4/2019 لغارة إسرائيلية استهدفت أحد المواقع العسكرية بمصياف وأسفرت عن تدمير بعض المباني وإصابة ثلاثة عسكريين بجروح.