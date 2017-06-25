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2186 جريمة قتل الشهر الماضي في المكسيك

سجل في المكسيك في أيار/مايو عدد قياسي من جرائم القتل بلغ 2186 جريمة وفق المعطيات الرسمية وهو أعلى مستوى لها منذ بدء إحصائها قبل عشرين عاما.

وكانت غيريرو في جنوب البلاد الولاية التي شهدت أكبر عدد من الجرائم إذ تتواجه فيها كارتلات عدة للهيمنة على انتاج المخدرات وتوزيعها. وقتل فيها الشهر الماضي 216 شخصاً وفق الأرقام التي نشرها النظام الوطني للأمن العام.

وفي ولاية سينالوا (غرب) معقل كارتل خواكين «إل تشابو» غوسمان التي تشهد حرباً لخلافته منذ تسليمه الى الولايات المتحدة وقعت 154 جريمة قتل في أيار/مايو وهو المستوى الأعلى منذ ست سنوات.

وكانت ولاية باخا كاليفورنيا في شمال غرب البلاد بمنأى عن عنف الكارتلات ويرتادها سياح أمريكيون شماليون إلا أنها سجلت مستوى قياسيا ايضا مع 185 جريمة قتل في ايار/مايو.

ومنذ بدأت الحكومة المكسيكية حربها على كرتلات المخدرات في العام 2006 أسفرت أعمال العنف عن سقوط اكثر من 200 ألف قتيل أو مفقود في البلاد.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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