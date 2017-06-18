216 مخالفة تموينية في اللاذقية في النصف الأول من رمضان

أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية أحمد نجم أنه وخلال متابعة ومراقبة عمل الأسواق خلال شهر رمضان، تم تنظيم 216 ضبطاً تموينياً خلال النصف الأول من شهر الصيام، بعد تكثيف الرقابة على جميع المواد المطروحة في السوق.

وبيّن نجم أن أهم هذه الضبوط 106 لعدم الإعلان عن الأسعار، 60 ضبطاً لعدم حيازة فواتير، وعدة ضبوط متنوعة لمخالفات عدة أبرزها عدم وجود بطاقة مواصفة خلال عمليات بيع الدقيق والنخالة، ولتقاضي أسعار زائدة في بيع الحلويات ولنقص وزن الخبز.

كما أشار نجم إلى تنظيم مخالفات فيما يخص عمليات بيع اللحوم خلال شهر رمضان أهمها بيع اللحوم بأسعار زائدة، وذبح اللحوم خارج المسلخ، إضافة إلى مخالفة في فرم اللحوم بشكل مسبق قبل بيعها ومخالفة حيازة لحم فروج فاسد.

كما تم تنظيم عدة ضبوط متفرقة منها: نقص وزن أكياس السكر المعبأ، بيع الأدوية بسعر زائد، وبيع أدوية منتهية الصلاحية، وعدم وجود لوحة غاز، والتصرف باحتياطي مادة المازوت، وتوزيع الغاز خارج نطاق الرخصة.

وشدد مدير التجارة الداخلية على تكثيف دوريات المراقبة خلال الشهر الكريم حرصاً على سلامة وصحة المواطنين من خلال التشديد الرقابي للتأكد من مطابقة الأغذية للمواصفات القياسية السورية عبر سحب عينات من جميع الأسواق، مشيراً إلى أنه تم سحب 99 عينة من المواد المختلفة المطروحة بالأسواق شملت 65 عينة من المواد الغذائية، و34 عينة من مواد غير غذائية.

المصدر: الوطن