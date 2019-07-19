21 تلميذاً .. حصلوا على العلامة التامة نتائج امتحانات شهادة التعليم الأساسي

أصدرت وزارة التربية اليوم نتائج امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية دورة عام 2019 على موقعها الالكتروني.



وأوضحت الوزارة أن نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي بلغت 67.38 بالمئة حيث وصل عدد المتقدمين إلى 286484 تلميذاً وتلميذة نجح منهم 193037 بينما كانت نسبة النجاح في دورة العام الماضي 66.43 بالمئة.



وبينت الوزارة أن 21 تلميذاً نالوا العلامة التامة في امتحانات شهادة التعليم الأساسي.



وبلغت نسبة النجاح في امتحانات الإعدادية الشرعية 84.19 بالمئة حيث وصل عدد المتقدمين إلى 4194 تلميذاً وتلميذة نجح منهم 3531 بينما كانت نسبة النجاح في دورة العام الماضي 82.06 بالمئة.



وحصل على العلامة الكاملة 3100 في عدد من المحافظات كل من الطلاب: (محمد شريف وعلي ابراهيم وحيدره خضور ونغم هزيم ولانا عصفور ومريم عيسى ولجين عبد الهادي ولجين الركاد) في طرطوس و (ميريام رحمون وجلنار ابراهيم ومحمد الشماط) في محافظة دمشق و (محمد الحنش وآية عمار ومحمد حسني ويارا أميني) في ريف دمشق و (آيات شومان وعمرو حمزة ودالية شماع وشذا ديبه) في محافظة حلب و (ريما علي) في حمص و (سارة زوده) في حماة.



وحصلت طالبة واحدة في الشهادة الإعدادية الشرعية على المرتبة الأولى على مستوى القطر بمجموع قدره 4200 درجة في محافظة ريف دمشق.



وكان نحو 300 ألف طالب وطالبة تقدموا في العاشر من الشهر الماضي وحتى السادس والعشرين منه لامتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية دورة عام 2018-2019 في مختلف المحافظات.

سانا