207 حرامي كهرباء في طرطوس و3 ضبوط بحق بلدية طرطوس

أكد مدير مراقبة الشبكات في الشركة العامة لكهرباء طرطوس المهندس حسين سليمان أنه تم تنظيم 3 ضبوط استجرار إنارة عامة غير مشروعة عائدة لمجلس مدينة طرطوس منذ بداية السنة وحتى الآن.. مشيراً إلى أنه تم تنظيم 94 مخالفة نزع أختام و73 مخالفة عدم وجود قاطع معياري.. و12 مخالفة تغذية من مصدرين.. و15 مخالفة تزويد الجوار بالكهرباء.

وأوضح المهندس حسين سليمان أن عدد الضبوط الكلية المنظمة خلال هذه الفترة بلغ 207 ضبوط وتم تقدير الكمية 535372 كيلو واطاً ساعياً.

على حين بلغت الضبوط الأحادية الطور 192 ضبطاً منها 44 ضبطاً تجارياً و4 زراعية وضبطاً واحداً صناعياً… كما بلغ عدد الضبوط الثلاثية الطور 11 ضبطاً.

الوطن