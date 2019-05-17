2000 فرصة عمل في“برنامج دعم الخريجين الجدد”

اتفقت وزارتا التعليم العالي والشؤون الاجتماعية والعمل على اتخاذ إجراءات لتعزيز دعم برنامج الخريجين الجدد والاستفادة القصوى من البرنامج في دمج الخريجين بسوق العمل.



وأكد وزير التعليم العالي الدكتور بسام ابراهيم خلال اجتماعه مع وزيرة الشؤون الاجتماعية ريمه قادري، على دعم الحكومة لجميع البرامج الهادفة لتوفير فرصة عمل للخريجين الجدد, واستمرارها في تعيين الخريجين من المهندسين وفرزهم إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية وفق احتياجاتها.



كما شدد على استعداد الوزارة على تقديم كل الدعم والمساندة لبرنامج دعم الخريجين الجدد, لتأهيل القدرات العلمية والتدريبية للكوادر الشابة الداخلة الى سوق العمل, ومنحهم المزيد من الميزات لاكتساب مهارات جديدة في الاختصاصات التي تحتاج إليها سورية في المرحلة القادمة.



بدورها وزير الشؤون الاجتماعية لفتت إلى أن الحكومة منحت الوزارة حزمة استهدافية تدخلية تمكّنها من تعزيز قدرة الكوادر الشابة على النفاذ بشكل أسهل إلى سوق العمل من خلال خلق /2000/ فرصة عمل في إطار “برنامج دعم الخريجين الجدد”.





ونوهت قادري بأن برنامج دعم الخريجين الجدد من الجامعات والمعاهد هو برنامج يستهدف الخريجين المقبولين من مختلف الاختصاصات الجامعية مع منح الأولوية بالاستفادة للخريجين الأوائل وذوي الشهداء والجرحى.





وعرض مدير مرصد سوق العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لمحة عن أهمية البرنامج بتزويد الخريجين الجدد المقبولين بالخبرات والمهارات العلمية من واقع العمل، وذلك خلال فترة التدريب الممتدة على ستة أشهر , وأشار إلى أن البرنامج يعتبر أحد الحزم الاستهدافية التدخلية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وذلك لمواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.





الوطن أون لاين