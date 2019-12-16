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200 مقعد لـ الطلاب السوريين إلى هنغاريا

أوضحت معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سحر الفاهوم، أنه سيتم قبول 200 طالب من المتقدمين إلى المنح الدراسية المقدمة من الحكومة الهنغارية والتي تم الإعلان عنها مؤخراً للطلاب في مرحلة الإجازة والدراسات العليا.


وأكدت الفاهوم أن التسجيل مستمر حتى 15 كانون الثاني المقبل، مبينة أن الإعلان صادر عن رئاسة جامعة دمشق وفقا لنص إعلان المنح الصادر من وزارة الطاقات البشرية في هنغاريا، وبموجبه يتم حصر الأسماء وتدقيقها، ليصار إلى إعلان أسماء المقبولين في المنحة.


وأشارت معاون الوزير إلى وجود مقاعد للتبادل الثقافي مع عدد من الدول، علماً أن المنح الدراسي مستمرة لعدد من الدول الصديقة ومنها روسيا وإيران والهند والصين وغيرها من الدول، مضيفا أن الآلية الجديدة للمنح الدراسي تطبق العام القادم، بشكل أول على المنح المقدمة من الهند.

 

 


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