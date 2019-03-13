200 محل مأكولات ستُغلق لمخالفتها الترخيص ..!!

منح مجلس مدينة حلب أصحاب المطاعم والمقاهي ومحال الفروج، ومن أجل استمرارهم في العمل كمصدر رزق لهم تراخيص لمزاولة عملهم ونص الترخيص على تقديم المأكولات على البارد فقط ولم يشمل الترخيص تقديم مأكولات تحضر بالطهو أو الشوي أو القلي، وعليه قام عدد من أصحاب هذه التراخيص بتجاوز شروط الترخيص وتم تركيب مداخن ومشاو ومقال، وعليه سيتم إغلاق المخالف منها.



وقال مدير الشؤون الصحية في حلب الدكتور محسن مزيك: إن قرار الإغلاق سيشمل ما يقارب 200 محل ومنشأة مخالفة لشروط الترخيص الممنوح، وقد قامت المديرية بإخطارهم جميعاً، والموعد المحدد سيكون بعد نهاية فترة الأعياد وانتهاء ذروة الموسم.



وأضاف مزيك: لا يمكن طي القرار أو تعديله من قبل الوزارة أو من قبل المحافظة لأنه صادر عن هيئة منتخبة وهو المكتب التنفيذي لمجلس المدينة.



وقال نائب رئيس مجلس مدينة حلب احمد رحماني: القرار لا يعني إلغاء الترخيص أو الإغلاق إذ ينص القرار رقم 1001 والصادر في تاريخ 7/11/2018، على أنه تلغى كل التراخيص الإدارية الممنوحة سابقاً في الصالات والمرائب في مناطق سكن حديث أول وثان التي تقدم الأطعمة التي تحضر بالطهو أو الشوي أو القلي خلافاً للرخص الممنوح لها بيع المأكولات على البارد فقط بدءاً من 15/6/2019، كما نلاحظ فقد منح مجلس المدينة مهلة أخيرة مدتها تزيد على سبعة أشهر لأصحاب المحلات ليزيلوا المخالفات والعودة إلى شروط الترخيص الممنوحة لهم ومن لا يلتزم فسيتم إغلاق محله أو سينتقل إلى مناطق تسمح فيها ممارسة مهنتهم.



وأضاف رحماني: في مناطق السكن الحديث هناك مهن مسموح بها ومحددة والمهن التي سيتم نقلها هي المخالفة للمهن المسموح بها، والترخيص ينص على تقديم مأكولات على البارد ومن يخاف الانتقال إلى مناطق أخرى يعدها غير آمنة فكلامه غير دقيق، ففي حي الخالدية هناك عشرات محلات الفروج والأطعمة قد عادت وانطلقت بنشاطها.

نشرين