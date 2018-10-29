20 محل ذهب تعود إلى العمل في الغوطة الشرقية

كشف نقيب الصاغة غسان جزماتي عن حالة احتيال مارسها مواطن بحق صائغ خارج العاصمة، الأمر الذي سبّب مبلغاً يصل إلى 600 ألف ليرة سورية تكلّفه البائع.



وبحسب جزماتي فقد أقدم شخص على بيع أونصة ذهبية إلى أحد الصاغة بعبوتها البلاستيكية الأنيقة والختم عليها ليبيعها الصائغ إلى أحد الزبائن ولدى عودة الزبون إلى الصائغ، تبين أن الأونصة الذهبية المزعومة عبارة عن أونصة من الفضة مطلية بالذهب بشكل احترافي وموضوعة ضمن عبوة بلاستيكية لأونصة حقيقية، فكان من الطبيعي أن يعود الزبون بضرره على الصائغ ويستعيد منه مبلغ وصل إلى 600 ألف ليرة.‏



جزماتي طالب كل الصاغة عبر(الثورة) بتسجيل تفاصيل البطاقة الشخصية لكل بائع ذهب لهم جوالاً من المعتمدين أم من المواطنين الراغبين بالبيع، لاسيما وأن التعليمات التي تعممها النقابة تؤكد في كل مرة على وجود دفتر خاص لدى الصاغة يتم فيه تسجيل بطاقات الباعة الشخصية وبالأخص في المناطق البعيدة، حتى تتمكن الجهات المختصة من إحضاره بعد إبلاغ النقابة عنه بالنظر إلى أن إحضار هذا الشخص لا يعني القبض عليه فقط ومحاسبته على جرمه بل يعني الوصول إلى كامل العصابة المستترة والتي تمارس تزوير الذهب على هذا المستوى.‏



وعن حجم المبيعات قال أن الفترة الحالية تشهد تراجعاً في معدل البيع بالنظر إلى أن الفترة الحالية ليست فترة موسم، مبيناً أن الموسم القادم لن يكون قبل منتصف الشهر الثاني عشر من العام الحالي(كانون الأول) تبعاً لقرب حلول رأس السنة الميلادية وحتى يكون موسم القطن قد دخل بالكامل بعد قطافه وبيعه واستلام أثمانه، الأمر الذي يؤدي إلى تحريك المبيعات بشكل كبير في دمشق وكذلك في حلب تبعاً لاعتياد سكان تلك المناطق وبالأخص المنتجون الزراعيون على الإدخار بالذهب.‏



وكشف عن معاودة الكثير من الصاغة لممارسة أعمالهم في المناطق المحررة ولا سيما في ريف دمشق، مبيّناً أن عشرة من الصاغة افتتحوا محالهم وعادوا إلى العمل في عربين ومثلهم في دوما.‏



وفيما يتعلق بأسعار الذهب بيّن أن أسعار الذهب ارتفعت عالمياً بمقدار 15 دولاراً بعد أن وصلت الأونصة إلى معدل 1240 دولاراً قياساً بالأسبوع الماضي، لافتاً أن غرام الذهب في السوق المحلية سجل يوم أمس ارتفاعاً وصل إلى 300 ليرة مرة واحدة، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطاً 16 ألف ليرة، في حين بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً 13715 ليرة أما الليرة الذهبية السورية فقد بلغ سعرها 138 ألف ليرة في حين وصل سعر الأونصة الذهبية السورية إلى 585 ألف ليرة، والليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 22 قيراطاً 145 ألف ليرة أما الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 21 قيراطاً فقد بلغ سعرها 138 ألف ليرة.‏









