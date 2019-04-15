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20 لتر بنزين فقط للسيارات الخاصة كل 5 أيام

أعلن اليوم الاثنين, عن حزمة اجراءات سورية جديدة للحد من ظاهرة الازدحام الكبير الذي تشهده محطات تعبئة البنزين للسيارات في عدة مدن سورية, وذلك كإجراء مؤقت بهدف توزيع البنزين بشكل عادل على جميع أصحاب السيارات الخاصة والعامة, إذافة للدراجات النارية, وقد تم تحديد المخصصات من مادة البنزين, على الشكل التالي:

• للسيارات الخاصة على اختلاف أنواعها وسعة محركها /20 / ليتر من البنزين خلال مدة ( 5 أيام ).

• الدراجات النارية على اختلاف أنواعها / 3 / ليتر من البنزين خلال ( 5 أيام ).

• سيارات التاكسي العمومية / 20 / ليتر من البنزين كل ( 48 ساعة).

نرجو من الأخوة المواطنين التعاون معنا لتجاوز هذه المرحلة.