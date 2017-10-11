20 طن يومياً من المنتجات السورية يصدر عن طريق الجو

ذكر رئيس اتحاد المصدرين السورين محمد السواح أن المصدرين اليوم يشحنون عبر مطار دمشق الدولي ما يقارب 20 طناً من المنتجات السورية يومياً وهو إنجاز كبير مقارنة بالسنوات الأولى من الأزمة التي تتعرض لها سورية حيث “لم يتم شحن طن واحد” من المنتجات.

وبين السواح في تصريح على هامش إطلاق الخط البحري المنتظم بين مرفأ اللاذقية وميناء نوفورسييسك الروسي أن حمولة الصادرات الحالية البالغة 20 طناً يومياً معظمها من الألبسة والنسيج ويقدر الثمن الحقيقي الذي تحققه يومياً ب”نصف مليون دولار” وهذا ينعكس إيجابا على سوق القطع مؤكداً أن الشركات في الدول الأخرى باتت تلاحظ مدى توسع الصادرات السورية ولا سيما الغذائية والنسيجية منها.