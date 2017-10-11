20 طن يومياً من المنتجات السورية يصدر عن طريق الجو
ذكر رئيس اتحاد المصدرين السورين محمد السواح أن المصدرين اليوم يشحنون عبر مطار دمشق الدولي ما يقارب 20 طناً من المنتجات السورية يومياً وهو إنجاز كبير مقارنة بالسنوات الأولى من الأزمة التي تتعرض لها سورية حيث “لم يتم شحن طن واحد” من المنتجات.
وبين السواح في تصريح على هامش إطلاق الخط البحري المنتظم بين مرفأ اللاذقية وميناء نوفورسييسك الروسي أن حمولة الصادرات الحالية البالغة 20 طناً يومياً معظمها من الألبسة والنسيج ويقدر الثمن الحقيقي الذي تحققه يومياً ب”نصف مليون دولار” وهذا ينعكس إيجابا على سوق القطع مؤكداً أن الشركات في الدول الأخرى باتت تلاحظ مدى توسع الصادرات السورية ولا سيما الغذائية والنسيجية منها.
وأوضح السواح أن الاتحاد نسق مع شركة فلاي داماس للطيران لإحضار طائرة شحن ثابتة وبدأت مؤخراً برحلات يومية لشحن البضائع إلى جانب الطائرات الخاصة الأخرى التي تستخدم لهذا الغرض وذلك بهدف مواكبة توسع التصدير عبر الشحن الجوي معرباً عن تفائله بفتح المعابر الحدودية مع العراق والأردن في المرحلة القادمة والتي ستدعم عمليات التصدير إلى جانب الخط البحري المنتظم بين سورية وروسيا.
المصدر: سانا
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