20 طالبا استفاد من اعتراضه وطالبان انتقلا من الرسوب إلى النجاح

أكد مدير التربية بطرطوس عبد الكريم حربا في تصريح خاص لـ”الوطن اون لاين” أن اللجنة الفرعية للامتحانات العامة في المحافظة اجتمعت لبحث الاعتراضات المقدمة من طلاب شهادة التعليم الأساسي وأصدرت قرارها فيما يخص الطلاب المستفيدين من الاعتراضات .

وبين مدير التربية أن عدد المستفيدين بلغ 20 طالبا وطالبة من أصل 1622 معترضا، طالبان منهم تغيرت نتيجتهما من الرسوب إلى النجاح في المحصلة النهائية، في حين تغيرت نتائج 5 منهم من الرسوب إلى النجاح في بعض المواد .

وحول عدد الاعتراضات المقدمة من طلاب الشهادة الثانوية العامة أوضح مدير تربية طرطوس أن عدد الاعتراضات المقدمة بلغ حوالي 2200 اعتراضا في مختلف المواد .

يذكر أن اللجنة الفرعية للامتحانات العامة بطرطوس تضم إلى جانب رئيسها مدير التربية المدير المساعد للتعليم الأساسي ورئيس دائرة الامتحانات ورئيس شعبة التعليم الأساسي أمينا للسر وممثلي المواد الدراسية .

يشار إلى أن أحد أهم أسباب تعديل النتيجة كان الخطأ في الإدخال فأحد الطلاب كانت نتيجته 19 فقط في مادة التربية الدينية وأصبحت 190 وآخر في اللغة الفرنسية كانت علامته 50 أصبحت 160 و طالب آخر كانت علامته 67 أصبحت 267 وغيرها من الحالات المشابهة والأسباب تمحورت حول نقل درجات بعض الأسئلة وجمع الدرجات النهائية وغيرها.



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