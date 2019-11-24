2 مليون و900 ألف طفل يمني دون الخامسة يعانون من سوء التغذية

كشف وزير الصحة في حكومة صنعاء طه المتوكل أمس السبت أنّ 5 ملايين و400 ألف يمني من بينهم 2 مليون و900 ألف طفل دون الخامسة من العمر يعانون من سوء التغذية.



وأضاف المتوكل وفق ما نقلت قناة “الميادين” أنّ 5 آلاف طفل يمني يصابون سنوياً بالأورام نتيجة أسلحة تحالف العدوان السعودي بينها محرمة دولياً والأمم المتحدة لم توفر حتى الآن طائرة واحدة لإنقاذهم.



وتوجّه المتوكل إلى الأمم المتحدة قائلاً: “كفى ذرفاً للدموع عند مشاهدة أطفالنا يقتلون ولا نرى المصداقية في تقاريركم الدولية أو دعماً يستحقه هذا الوضع المأساوي”، وفي اليوم العالمي للطفل، اعتبر أن أطفال اليمن لا يحتاجون ألعاباً وترفيهاً بل يحتاجون للحضانات ولأجهزة التنفس الصناعي وللأدوية ليأخذوا حقهم في الحياة.



من جهته، اتهم رئيس اللجنة الثورية في اليمن محمد علي الحوثي المنظمات التابعة للأمم المتحدة بالتلاعب المالي في تنفيذ مشاريعها في اليمن.

وأكّد الحوثي في تغريدة له على “تويتر” أنّ المنظمات تتلاعب بشكل كبير بأموال المانحين، ولا تخصصها لما يخدم المواطن، كما دعا الحوثي الأمم المتحدة الأميركية إلى تشكيل لجنة للاطلاع والمراقبة.

وتشن السعودية منذ سنوات حرب على اليمن وسط حصار خانق تفرضه على موانئها البحرية ما أدى إلى انتشار المجاعة وأمراض الكوليرا وغيرها.