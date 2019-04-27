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2 مليون طن إنتاج القمح والشعير بالحسكة

قدرت مديرية الزراعة في محافظة الحسكة إنتاج المساحات المزروعة بمحصولي القمح والشعير المروي والبعل للموسم الحالي بكمية تقارب مليوني طن.


وقال معاون مدير الزراعة في المحافظة المهندس رجب سلامة: إن التوقعات الأولية لإنتاج المحافظة المبنية على الزيارات والمشاهدات الميدانية لعينات من مختلف الحقول المزروعة بالمحصولين من مناطق مختلفة في المحافظة تقدر الإنتاج بنحو مليوني طن منها مليون و150 ألف طن شعير و850 ألف طن قمح.


وبيّن سلامة أن عمليات حصاد المحصولين مرتبطة بالظروف الجوية ولكن تبدأ عادة بالنسبة لمحصول الشعير من بعد منتصف الشهر القادم بدءاً بالمنطقة الجنوبية من المحافظة ومن ثم تتابع عمليات الحصاد, أما محصول القمح فيبدأ حصاده خلال الأسبوع الأول من شهر حزيران المقبل مشيراً إلى أن فلاحي المحافظة بدؤوا عمليات التحضير للحصاد من تجهيز للحصادات وشراء أكياس التعبئة.