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2 بالمئة من مقاعد مفاضلة دبلوم التأهيل التربوي لذوي الشهداء بجامعة حماة

خصصت جامعة حماة نسبة 2 بالمئة من مقاعد مفاضلة دبلوم التأهيل التربوي للتعليم النظامي والموازي للعام الدراسي الجامعي 2017/2018 لذوي الشهداء.2 بالمئة من مقاعد مفاضلة دبلوم التأهيل التربوي لذوي الشهداء بجامعة حماة

وأوضح رئيس جامعة حماة الدكتور زياد سلطان أن الاختصاصات المطلوبة في دبلوم التأهيل التربوي هي اللغات العربية والانكليزية والفرنسية والعلوم الطبيعية والرياضيات والفيزياء والكيمياء ومختلف الهندسات والتمريض والرياضة والتاريخ والجغرافيا والفلسفة وعلم الاجتماع والشريعة.

وأشار إلى أنه يمكن للطلاب الراغبين بالتقدم إلى المفاضلة المذكورة الاطلاع على شروط المفاضلة والأوراق المطلوبة للتسجيل فيها ومراجعة لوحة الإعلانات في الإدارة المركزية لجامعة حماة أو من خلال موقع الجامعة على شبكة الانترنت.

المصدر:سانا

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