19 مبنى في الصين دمرت خلال 10 ثوان

ذكرت صحيفة «غارديان» البريطانية أن 19 مبنى في مدينة ووهان في الصين، دمرت خلال 10 ثوان، لبناء ناطحة سحاب مكانها، ونشر مقطع فيديو يظهر عملية التفجير وانهيار المباني التي كانت تتألف من 12 طابقاً.

وتشير المعلومات إلى أن ناطحة سحاب بطول 707 أمتار ستبنى في الموقع، وقد زنرت المباني بخمسة أطنان من المتفجرات كانت كفيلة بتدمير 150 ألف متر مكعب من الباطون والحديد والزجاج، بغضون 10 ثوان فقط.

وكانت أخليت المباني من سكانها قبل أسابيع ليبدأ تفخيخ المباني وتأمين المحيط، للتأكد من عدم حصول خطأ قد يضر بالمباني القريبة.

وكشف رئيس فريق المهندسين في المشروع، وانغ كزوغانغ، بأنها المرة الأولى التي تستخدم هذه التقنية في الصين وقد وفّرت عملية التفجير عملية تستغرق في العادة أربعة أشهر من العمل لتدمير المباني.

وكالات