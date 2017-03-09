19 قتيلا نتيجة حريق بمأوى للمشردين في غواتيمالا

لقي 19 شخصا مصرعهم اليوم من جراء حريق نشب في مأوى للقصر من المشردين أو ضحايا العنف الأسرى في غواتيمالا.



ونقلت ا ف ب عن ماريو كروز المتحدث باسم الإطفائيين المتطوعين قوله “هناك 19 وفاة” في المركز الواقع شرق العاصمة لافتا إلى إصابة 25 شخصا آخرين بحروق متفاوتة الخطورة في الحريق الذي لم تعرف أسبابه حتى الآن.



وأشارت معلومات أولية إلى أن نزلاء المأوى تظاهروا قبل نشوب الحريق للتنديد بسوء الغذاء المقدم لهم وبانتهاكات جسدية يقولون انهم يتعرضون لها.



ويستقبل المأوى بموجب قرار قضائي أطفالا ومراهقين قصرا ضحايا عنف منزلي أو يعيشون في الشارع.

وكالات