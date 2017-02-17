18قتيلاً و50 مصاباً في تفجير إرهابي بسيارة مفخخة جنوب بغداد

قتل 18 شخصا وأصيب 50 آخرون على الأقل بجروح في تفجير إرهابي بسيارة مفخخة جنوب العاصمة العراقية بغداد أمس.



ونقلت رويترز عن مصادر أمنية عراقية قولها..”إن سيارة مفخخة مركونة في شارع مزدحم ومليء بمرائب وتجار السيارات في منطقة الحبيبية انفجرت متسببة بمقتل 18 شخصا وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح”.



وقتل أمس 15 شخصا على الأقل وأصيب 50 آخرون جراء هجوم إرهابى بسيارة مفخخة في مدينة الصدر شرق العاصمة العراقية بغداد.



- من جهتها أدانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدة التفجيرات الإرهابية الأخيرة في العراق مؤكدة أنها لن تؤثر على عزم العراقيين في مواجهة الإرهابيين.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي في تعليق على التفجيرات الإرهابية الأخيرة وخاصة التفجير الذي وقع اليوم في بغداد “إن مثل هذه الممارسات العشوائية لن تؤثر على عزم العراقيين وإرادتهم الراسخة لتطهير أرضهم من دنس وجود الإرهابيين الدمويين”.



وأضاف قاسمي إنه “في ظل بسالة الجيش والقوات الشعبية العراقية أخذ الإرهابيون يلفظون أنفاسهم الأخيرة وسيحتفل قريبا شعب هذا البلد بجميع قومياته ومذاهبه في ظل وحدتهم وتلاحمهم بالانتصار على إرهابيي داعش”.

وكالات