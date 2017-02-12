1.8 مليار ليرة لإعادة إعمار مساكن عدرا العمالية

كشف علي مرهج رئيس نقابة عمال الكهرباء في دمشق عن رصد مبلغ 1.8 مليار ليرة سورية لإعادة تأهيل مدينة عدرا العمالية بشكل عاجل منها مليار ليرة للشقق المتضررة بشكل كبير و800 مليون للشقق التي أصيبت بضرر بسيط. وبين مرهج في حديثه خلال مؤتمر النقابة السنوي أن هناك 5000 شهيد خلال الأزمة قدموا أرواحهم من أبناء الطبقة العاملة فقط. وبين أن الشاليهات العمالية في رأس البسيط ستعود لاستقبال العمال خلال الصيف القادم. وكان عمال الكهرباء قدموا مطالبهم للقيادات النقابية والإدارية الخاصة في قطاع الكهرباء ومنها: العمل على استثمار نادي الكهرباء من العمال بشكل مباشر ليكون باستطاعة أي عامل ارتياده، تعديل سعر الوحدات الطبية وصرف الدواء الأجنبي الموجود في الصيدلية العمالية. وتساءل البعض عن مصير قيمة الأدوية وأرباح الصيدلية العمالية بعد أن استثمرتها مؤسسة الرعاية الصحية وأرباح نادي الكهرباء. أشاد العمال بخطوة الاتحاد العام بإنشاء وحدة اقتصادية للألبسة الجاهزة العمالية وكذلك لتدريب أبناء الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري. واحتج البعض على المدة الزمنية المخصصة للعمال لاستلام اللباس العمالي كونها قصيرة. وطالب العمال بتحويل تغذية محطة النبك ودير عطية عن طريق خط جندر 230 ك ف نظرا لأهمية هذه المنطقة. واشتكى العمال من عرقلة المديرين للترفيع الاستثنائي من خلال مطالبتهم أن يكون العامل قام بعمل مميز ليستحق الترفيعة الاستثنائية.

برهان عبد الوهاب عضو الاتحاد العام لنقابات العمال أوضح أنه يتم إعداد مذكرة لوزير الكهرباء لرفع سقف المكافأة التشجيعية. وفيما يتعلق بعمل مؤسسة الرعاية الصحية فهي مؤسسة حديثة وقد أصابت في مكان وأخطأت في مكان آخر وأما أرباح الصيدلية العمالية فسيتم تحويلها للسنوات الماضية إلى صندوق المساعدة الاجتماعية. وأكد أن وزارة الكهرباء لن تتحمل خسائر شركة الدباغة لأنها قدمت بضاعة سيئة وغير كافية. وبالنسبة للحذاء العمالي هناك تعاون طيب ومشكور من المدير العام لشركة الأحذية. وعن إصدار قرارات تعسفية في شركة كهرباء دمشق أكد أنه فعلاً تم إصدار قرارات ظالمة بحق العاملين ونقلهم بشكل تعسفي. علي مرهج رئيس النقابة أكد أن الجهود مستمرة لإقامة دعوى قضائية من النقابة باسم العاملين الذين تم ترفيعهم بشكل جزئي وكشف عن حصول عمال الكهرباء على سيارة إسعاف لتقديم الخدمات الاسعافية لعمال الكهرباء بإشراف نقابتهم بدمشق.

محمود الصالح

المصدر: الوطن