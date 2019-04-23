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18 غارة للطيران الروسي تدك مواقع النصرة في ادلب

دمر الطيران الحربي الروسي بسلسلة من الغارات الجوية عند الساعة الواحدة صباح، اليوم الثلاثاء 23 نيسان، اهدافاً عسكرية تابعة لهيئة تحرير الشام "جبهة النصرة" الإرهابية بمحيط مدينة إدلب.


ونقل مصدر عسكري قوله أن طيران الاستطلاع تمكن من رصد تحركات معادية وحشود لإرهابيي "هيئة تحرير الشام"  حيث كانت المجموعات الإرهابية التابعة للهيئة تقوم بنقل عتاد وذخيرة وأسلحة من ريف إدلب الشمالي باتجاه محيط مدينة إدلب.


وأضاف المصدر العسكري، أنه تم التعامل مع هذه التحركات عبر الطيران الحربي حيث نفذت المقاتلات الروسية 18غارة جوية تركزت على بلدات كورين وفيلون وبكفلون بمحيط مدينة إدلب ومحيط سجن إدلب المركزي.


وأكد المصدر، أنه تم تدمير عدة اليات للإرهابيين إضافة إلى تدمير ٣ مستودعات ذخيرة وأسلحة، إضافة إلى إفشال عملية نقل العتاد والذخيرة إلى المحاور المستهدفة.

 


المصدر : سبوتنيك