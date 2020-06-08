178 ضبط وإغلاق خمس فعاليات تجارية بحمص خلال أسبوع

أغلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص خلال الأسبوع الماضي خمس فعاليات تجارية بالإضافة إلى تنظيم 178 ضبطاً بحق الفعاليات المخالفة.



وذكر المهندس رامي اليوسف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الضبوط توزعت على عدم الإعلان عن الأسعار وعدم إبراز فواتير والبيع بسعر زائد وبدل خدمات وضبوط غش وتدليس بالإضافة إلى ضبوط باللحوم والأفران والمحروقات وعرض وبيع مواد منتهية الصلاحية.



وبين اليوسف أنه بلغ للفترة ذاتها عدد الشكاوى الهاتفية والخطية الالكترونية الواردة إلى المديرية 58 شكوى تمت معالجة 33 شكوى منها.