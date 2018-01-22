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1750 حالة زواج لسوريات من إرهابيين «مهاجرين»

 

أطلق عدد من الناشطين في مدينة إدلب وريفها حملة بعنوان «مين زوجك» لكشف مخاطر زواج المواطنات السوريات من أجانب منتمين إلى تنظيمات كوادرها من «المهاجرين».

وبحسب مواقع إلكترونية معارضة، تأتي الحملة في ظل ارتفاع نسبة زواج السوريات من مهاجرين متطرفين، وخاصة في المناطق التي سيطرت عليها تنظيمات إسلامية متشددة ولتسليط الضوء على الآثار السلبية الناجمة عن انتشارها وارتفاع نسبتها.


ونقلت المواقع عن مؤسس الحملة الناشط الإعلامي «نسيب عبد العزيز»: أن الحملة تستهدف المجتمعات التي انتشرت فيها ظاهرة زواج السوريات من مهاجرين وخاصة الشمال السوري الذي يسيطر عليه تنظيم جبهة النصرة الإرهابي، مشيراً إلى أن الحملة موجهة من خلال أنشطتها للنساء أولاً في هذه المجتمعات، ولأولياء الأمور ولأصحاب القرار المحليين، ومنهم رجال الدين والقانون كونهم مسؤولين عن تنظيم عقود مثل هذه الأنواع من الزواج غير الشرعي أو غير القانوني.

وتشير إحصائيات الحملة إلى أن هناك نحو 1750 حالة زواج لسوريات من «مهاجرين»، 1124 منهن أصبح لديهن أطفال.
المصدر: الوطن

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