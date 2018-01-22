1750 حالة زواج لسوريات من إرهابيين «مهاجرين»

وبحسب مواقع إلكترونية معارضة، تأتي الحملة في ظل ارتفاع نسبة زواج السوريات من مهاجرين متطرفين، وخاصة في المناطق التي سيطرت عليها تنظيمات إسلامية متشددة ولتسليط الضوء على الآثار السلبية الناجمة عن انتشارها وارتفاع نسبتها.

وبحسب مواقع إلكترونية معارضة، تأتي الحملة في ظل ارتفاع نسبة زواج السوريات من مهاجرين متطرفين، وخاصة في المناطق التي سيطرت عليها تنظيمات إسلامية متشددة ولتسليط الضوء على الآثار السلبية الناجمة عن انتشارها وارتفاع نسبتها.