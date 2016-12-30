175 مليار ليرة.. القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية خلال 2016

ارتفعت القيمة السوقية لجميع الشركات المدرجة في سوق دمشق للاوراق المالية في نهاية العام الحالي إلى نحو 175 مليار ليرة وبزيادة بنسبة 31 بالمئة عن القيمة السوقية في نهاية عام 2015.



وأوضح المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور عبد الرزاق قاسم في تصريح له اليوم أن قيمة التداولات وصلت خلال العام الحالي إلى 3.1 مليارات وبحجم تداول قدره 20.5 مليون سهم بقيمة إجمالية توزعت على 8809 صفقة وأغلق مؤشر السوق عند 1617.52 نقطة واصفا أحجام وقيم التداول للسوق خلال العام 2016 بأنها كانت جيدة جداً مقارنة مع العام 2015 أي بزيادة بلغت 182 بالمئة في قيمة التداول.



وارتفع مؤشر السوق في نهاية جلسة اليوم التي تعد آخر جلسة خلال العام الحالي بنسبة 31.73 بالمئة عن العام الماضي، حيث كانت أدنى قيمة له خلال العام 1216.4 نقطة بتاريخ 12-1-2016 وأعلى قيمة له 1643.77 نقطة في 19-12-2016.



ومن حيث القطاعات تصدر قطاع المصارف المرتبة الأولى بقيمة تداول مقدارها حوالي 2.9 مليار ليرة أي ما نسبته 93 بالمئة من القيمة الإجمالية للتداول يليه قطاع التأمين بقيمة تداول مقدارها 136 مليون ليرة بنسبة 4.4 بالمئة من القيمة الإجمالية للتداول.



أما الأسهم الأكثر تداولاً خلال العام من حيث قيم التداول جاء في المقدمة سهم بنك سورية الدولي الإسلامي بقيمة 915 مليون ليرة تلاه سهم فرنسبنك بقيمة 665 مليونا ومن ثم سهم بنك قطر الوطني بقيمة 570 مليونا بينما كانت الأسهم الأقل تداولاً هي سهم الشركة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق بقيمة 5 آلاف ليرة سورية، ثم سهم الشركة السورية الوطنية للتأمين بقيمة 9 آلاف ليرة ثم سهم شركة الإتحاد التعاوني للتأمين بقيمة 39 ألف ليرة.

سانا