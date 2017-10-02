17 منشأة حرفية دخلت سوق العمل خلال الربع الثالث من العام الحالي في السويداء
شهدت محافظة السويداء خلال الربع الثالث للعام الحالي دخول 17 منشأة حرفية وصناعية جديدة ذات توصيف هندسي وغذائي سوق العمل.
وأشار مدير صناعة السويداء “هيثم عامر” في تصريح له اليوم إلى أن المنشآت المنفذة بلغ رأسمالها نحو 103 ملايين ليرة سورية وتوزعت بواقع 6 منشآت صناعية وفق القانون رقم 21 إضافة إلى 11 منشأة حرفية وفق القانون رقم 47 .
ولفت “عامر” إلى وجود 22 منشأة صناعية قيد التنفيذ حالياً و5 منشآت منفذة بشكل جزئي وفق قانون الاستثمار رقم 10 والمرسوم رقم 8.
وبلغ عدد المنشآت الحرفية والصناعية المنفذة بالسويداء العام الماضي 60 منشأة حرفية وصناعية ذات توصيف هندسي وغذائي وكيميائي ونسيجي برأسمال بلغ 975ر251 مليوناً.
المصدر : سانا
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