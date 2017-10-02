17 منشأة حرفية دخلت سوق العمل خلال الربع الثالث من العام الحالي في السويداء

شهدت محافظة السويداء خلال الربع الثالث للعام الحالي دخول 17 منشأة حرفية وصناعية جديدة ذات توصيف هندسي وغذائي سوق العمل.

وأشار مدير صناعة السويداء “هيثم عامر” في تصريح له اليوم إلى أن المنشآت المنفذة بلغ رأسمالها نحو 103 ملايين ليرة سورية وتوزعت بواقع 6 منشآت صناعية وفق القانون رقم 21 إضافة إلى 11 منشأة حرفية وفق القانون رقم 47 .