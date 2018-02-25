1.7 مليار ليرة رسوم مستوفاة عن 170 ألف مركبة في حماة

كشف مدير النقل في حماة عامر السيد أن إجمالي عدد المركبات المسجلة لدى المديرية بلغ العام الماضي نحو 170 ألف مركبة، وأن الرسوم المستوفاة عنها بلغت 1.7 مليار ليرة.





وذلك رغم الصعوبات التي تواجه عمل المديرية والدوائر التابعة لها في المناطق، وأبرزها قلة عدد الموظفين، والحاجة ماسة لدراسة الملاك العددي للمديرية نظراً لحجم العمل الكبير الذي يقوم به الموظف إذ وصل عدد المعاملات التي نفذت خلال العام الماضي إلى 71 ألف معاملة.





وأكد السيد بدء المديرية بإجراءات تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين وإعطاء دوائر النقل الفرعية صلاحيات بإجراء العديد من المعاملات كـمنح بيان الملكية وسند التمليك وتجديد الرخص والفحص الفني للمركبات ونقل ملكية ووضع وفك الرهن وتبديل اللون.. إلخ.





وأشار السيد إلى تأمين 3 أجهزة لكشف تزوير أرقام المركبات وتوزيعها على المركز بمدينة حماة وآخر في سلمية وثالث يتم التناوب عليه في العمل بين دوائر مصياف وسلحب والسقيلبية، لتخفيف الأعباء عن المواطنين في التنقل والسفر إلى مدينة حماة لإجراء عمليات الفحص الفني للمركبات، إضافة إلى وجود مندوبين في المركز والدوائر الفرعية ممثلين عن كل الجهات ذات العلاقة كشرطة المرور والتأمينات الاجتماعية ونقابة النقل البري والبريد وغيرها لتصدير الوثائق إضافة إلى صندوق للمالية لقطع إرساليات الرسوم للمركبات.





ولفت السيد إلى خطة المديرية لإحداث دائرة نقل فرعية في مدينة محردة والتنسيق مع المحافظة ومجلس المدينة لتوفير مقر للدائرة الذي يجب أن يتوافر فيه 4 غرف إضافة إلى ساحة خاصة بحدود ألف متر مربع لوقوف السيارات للفحص الفني مشيراً إلى أن افتتاح هذه الدائرة سيساهم في توفير العناء وتقديم خدمات كبيرة لنحو 100 ألف مواطن من سكان المنطقة خاصة في مجال خدمات الفراغ والبيع والنقل والمعاملات الأخرى.





محمد أحمد خبازي



