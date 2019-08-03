1670 مراجعاً لمركز صحة الثدي بحلب خلال 6 أشهر

كشفت مصادر مديرية صحة محافظة حلب عن عدد المراجعين للمركز التخصصي لصحة الثدي خلال النصف الأول من العام الحالي حيث وصل عددهم إلى 1670 مراجعاً ، منهم 1435 مراجعاً جديداً .



وأشار المصدر إلى أنه تم إجراء 1738 صورة إيكو غرافي و292 صورة مامو غرافي ، فيما تم تشريح مرضي لـ 22 حالة ، وكانت هنالك 1042 حالة طبيعية ، و641 آفة سليمة و55 آفة خبيثة ، إلى جانب إحالة 12 حالة للطب التخصصي .



من جانبه المكتب الإعلامي في وزارة الصحة اشار إلى أن سرطان الثدي يأتي في مقدمة أنواع السرطان التي تصيب النساء في العالم . وحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية فإنه يلاحظ ارتفاع معدلات حدوث هذا السرطان في الدول النامية وعلى الرغم من إمكانية إسهام الإستراتيجيات الوقائية في الحدّ من بعض مخاطر الإصابة بسرطان الثدي، فإنّ تلك الاستراتيجيات لا تمكّن من التخلّص من معظم حالات ذلك السرطان التي تظهر حيث لا يتم تشخيص هذا المرض إلاّ في مراحل متأخّرة. وبناء عليه فإنّ الكشف المبكّر من أجل تحسين نتائج العلاج لسرطان الثدي وتحسين معدلات الشفاء لمرضاه يظلّ حجر الزاوية لمكافحة هذا المرض.



بالنسبة لسرطان الثدي يلعب العامل الوراثي جزءاً مهماً في حدوثه علاوة على عوامل أخرى تلعب دوراً أقل بكثير ويعتبر سرطان الثدي من أكثر السرطانات عرضة للاكتشاف المبكر عن طريق الفحص الذاتي بشكل شهري أو عن طريق الفحص الاشعاعي للثديين كل سنة ابتداء من سن الأربعين، ولهذا تعتبر الخطوات الآنفة الذكر إشارة هامة لكل النساء حيث ان طرق الاكتشاف المبكر هذه تنتج عن تشخيص المرض بمراحله الأولية و بالتالي الحصول على فرص أكبر للشفاء التام