1658 طن تين إنتاج السويداء المتوقع

قدرت مديرية الزراعة بالسويداء إنتاج المحافظة من ثمار التين للموسم الزراعي الحالي بنحو 1658 طناً منها 1597 طناً للزراعات البعلية والباقي للمروية.



وذكر معاون مدير الزراعة بالسويداء المهندس علاء شهيب أن الإنتاج المقدر جيد لأن مختلف مناطق المحافظة ملائمة لزراعة شجرة التين التي تتحمل الظروف البيئية ومنها الجفاف.



ولفت المهندس شهيب إلى أهمية التشجيع على زراعة شجرة التين بالسويداء كونها لا تتطلب تكاليف مرتفعة وتحقق جدوى اقتصادية ويمكن الاستفادة من ثمارها بعمليات التصنيع الزراعي.



ويبلغ إجمالي المساحات المزروعة بالتين في المحافظة 3134 دونماً وعدد الأشجار الكلي المزروعة فيها 96141 ألف شجرة يشكل المثمر منها 88854 شجرة وتتركز في المنطقة الغربية للمحافظة ومنطقتي قنوات وظهر الجبل.