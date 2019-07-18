تدمير مقرات ومعسكرات ومستودعات للإرهابيين في الشمال
مجلس النواب الأمريكي يدين "التصريحات العنصرية" لترامب
الناتو يكشف بالخطأ الأماكن السرية لمرابطة الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا
بين حيفا والخليج… التطبيع على السكة الخاطئة
المعلم يتسلّم أوراق اعتماد سفير إندونيسيا
أردوغان يتحدث عن تحضيرات مرتقبة لنظامه في تل أبيض وتل رفعت!
رداً على اعتداءاتها على محردة.. الجيش يصلي «النصرة» ناراً حامية
الجيش يقضي على العديد من الدواعش في البادية الشرقية
الميليشيات الكردية تحشد في شرق الفرات تخوفاً من عدوان تركي
الشرطة السورية تفتتح نقاط تفتيش قرب الحدود مع العراق
عملية «تخريبية» جديدة تستهدف البنية التحتية النفطية لحمص
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بمنح بطاقة تكريم للمصابين بنسبة عجز 40 بالمئة فما فوق
الرئيس الأسد يصدر مرسوما تشريعيا بتعديل مواد من قانون خدمة العلم
دمشق تحذر الأوروبيين من عواقب زيادة تواجدهم العسكري في سوريا
«الحشد الشعبي» ينقل شاحنات بضائع من البوكمال إلى العراق
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

1658 طن تين إنتاج السويداء المتوقع

قدرت مديرية الزراعة بالسويداء إنتاج المحافظة من ثمار التين للموسم الزراعي الحالي بنحو 1658 طناً منها 1597 طناً للزراعات البعلية والباقي للمروية.

وذكر معاون مدير الزراعة بالسويداء المهندس علاء شهيب  أن الإنتاج المقدر جيد لأن مختلف مناطق المحافظة ملائمة لزراعة شجرة التين التي تتحمل الظروف البيئية ومنها الجفاف.

ولفت المهندس شهيب إلى أهمية التشجيع على زراعة شجرة التين بالسويداء كونها لا تتطلب تكاليف مرتفعة وتحقق جدوى اقتصادية ويمكن الاستفادة من ثمارها بعمليات التصنيع الزراعي.

ويبلغ إجمالي المساحات المزروعة بالتين في المحافظة 3134 دونماً وعدد الأشجار الكلي المزروعة فيها 96141 ألف شجرة يشكل المثمر منها 88854 شجرة وتتركز في المنطقة الغربية للمحافظة ومنطقتي قنوات وظهر الجبل.