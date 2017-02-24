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1550 إرهابي عولجو في مشفى الجليل الإسرائيلي

هدد وزير الصحة الإسرائيلي يعقوب ليتزمان حكومة العدو بوقف استقبال الجرحى السوريين في مستشفى الجليل الغربي في نهاريا إذا لم تسدد الحكومة الاسرائيلية مبلغ 300 مليون شيكل، تكاليف علاج المصابين، حيث ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أنه تم استقبال 1550 سوري على مدار 4 سنوات بتكلفة 10321 شيكل يومياً بينما لم ترسل الحكومة إلا 1300 شيكل، إضافة لصعوبة التعامل مع الإصابات واضطرار إدارة المستشفى لافتتاح أقسام جديدة وعلاج أعداد كبيرة.
يذكر أن الوزير ليتزمان يتزعم حزب "يهدوت هتوراة" المتشدد، كما أن مستشفى الجليل الغربي معروف بعنصريته التي وصلت إلى حد إصدار قرار في عام 2014 بمنع التحدث داخل المستشفى إلا باللغة العبرية.

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