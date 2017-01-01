154 سارق كهرباء في السويداء

لا تزال قضية الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية الشغل الشاغل للعاملين في القطاع الكهربائي لما يخلفه الاستجرار غير القانوني من ضغط على الشبكة وانخفاض التيار الكهربائي في ظل ساعات التقنين القاسية التي تشهدها السويداء حيث أكد المهندس نضال نوفل المدير العام لشركة كهرباء السويداء أنه وبعد القيام بجولات عديدة في المدينة وريفها والمنطقة الصناعية جرى تنظيم عدد من الضبوط بحق المستجرين للتيار الكهربائي بطرق غير مشروعة وصلت إلى أكثر من 154 ضبطاً وتقدر قيمة الاستجرار غير المشروع بنحو 614 ألف كيلو واط ساعي تقدر قيمتها بـ14 مليوناً.

أما ما يتعلق بالانقطاعات المتكررة للكهرباء أثناء التغذية الكهربائية أوضح نوفل أنها مرتبطة بمشاكل خارج شبكة المحافظة جراء انخفاض عمليات التوليد للكهرباء الناجمة عن نقص الوقود مضيفاً إن هذا الانخفاض بالتوليد مع زيادة كميات الطاقة المستهلكة يؤدي لانخفاض التردد الكهربائي عن الحدود المسموح بها وبالتالي فصل الحمايات الترددية المركبة ضمن محطة تحويل الكوم الرئيسة بالمحافظة لافتا إلى أن كميات الطاقة المخصصة حالياً للمحافظة 50 ميغا وهي أقل من ثلث احتياجها الفعلي خلال هذه الفترة من السنة والذي يتراوح بين 180 و200 ميغا.

وأشار نوفل إلى الجهود التي قامت بها الشركة منذ بداية العام وحتى تاريخه حيث جرى تجهيز مراكز تحويل عامة عدد 90 ومراكز تحويل خاصة عدد 49 كما جرى مد كابلات توتر متوسط أرضي 20 كيلو فولط بطول 2.5 كم إضافة إلى شبكات توتر متوسط هوائي 20 كيلو بطول 33 كم واستبدال شبكات توتر متوسط هوائي بطول 3 كم ومد شبكات توتر منخفض هوائي بطول 25 كم كما جرى استبدال محولات كهربائية باستطاعات مختلفة.

و أوضح نوفل أنه جرى تزويد المشتركين بعدادات أحادية عدد 6 آلاف إضافة إلى 110 عدادات ثلاثية كما جرى استبدال 2650 عداداً معطلاً منذ بداية العام.

هذا وبلغت القيمة الإجمالية للأضرار نتيجة الأعمال التخريبية التي تعرضت لها كهرباء المحافظة 82 مليون ل.س جراء سرقة المحولات وتخريب محولات أخرى إضافة إلى أعمال الإصلاح التي تضمنت تبديل الأبراج والأعمدة وإعادتها للخدمة وإصلاح الثقوب في هياكل المحولات.

عبير صيموعة

المصدر: الوطن