1500 مواطن روسي تم تجنيدهم عبر الإنترنت لصالح الإرهابيين في سورية

أعلن رئيس لجنة التحقيق العليا في روسيا الاتحادية الكسندر باستريكين أن أكثر من 1500 من المواطنين الروس جرى تجنيدهم بواسطة الإنترنت لصالح المجموعات الإرهابية في سورية.

وخلال اجتماع للجنة اليوم في موسكو قال باستريكين: “إن ما يزيد على 1500 من المواطنين الروس الذين قاتلوا ضد القوات الحكومية في سورية كان قد تم تجنيدهم عبر الإنترنت”.