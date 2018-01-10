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150 ألف بيت بلاستيكي في الساحل.. 40 بالمئة منها خارج الإنتاج!

 

بلغ عدد البيوت البلاستيكة في الساحل السوري نحو 150 ألف بيت إلا أن المعلومات المتوافرة أن نحو 40 بالمئة منها خارجة عن العمل لعدم إمكانية تأمين متطلبات الإنتاج فيها من “نايلون وبذور وأسمدة ومبيدات”.

ويعتمد مئات الآلاف من أبناء الساحل السوري في مصدر رزقهم وعيشهم وعيش أولادهم على الزراعات المحمية التي أصبحت البديل لزراعة أراضيهم بعد استحالة أو صعوبة الزراعات المكشوفة بمعظمها بسبب تفشي الأمراض والحشرات التي تمنع إمكانية نجاح أي نوع من الزراعات.

وأمام هذا الواقع ارتفعت أصوات الفلاحين المنتجين والعاملين في القطاع لحل مشاكلهم، مطالبين بتدخل الحكومة ومؤسساتها لمعالجة أسباب تراجع الإنتاج.

وطالب الفلاحون أيضاً إعفاء المواد الزراعية المستوردة من رسوم الجمارك ما يخفف التكلفة، علماً أن غرام بذور البندورة وصل لما يعادل غرام الذهب وفتح مراكز للتجارة ضمن أسواق الهال من شأنه توفير آلاف فرص العمل وتحقيق ربحية جيدة ومنع التلاعب بالأسعار.
المصدر: الوطن

 

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