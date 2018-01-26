15 مدنياً ضحايا مجزرة جديدة لـ “تحالف واشنطن” بريف دير الزور

وأفادت مصادر أهلية بأن طائرات “التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة من خارج مجلس الأمن نفذت أمس الأول عدة غارات على منازل المواطنين في بلدة الشعفة بريف مدينة البوكمال على الضفة الشرقية لنهر الفرات ما تسبب باستشهاد 15 مدنيا بينهم 7 نساء.

وأفادت مصادر أهلية بأن طائرات “التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة من خارج مجلس الأمن نفذت أمس الأول عدة غارات على منازل المواطنين في بلدة الشعفة بريف مدينة البوكمال على الضفة الشرقية لنهر الفرات ما تسبب باستشهاد 15 مدنيا بينهم 7 نساء.

ولفتت المصادر إلى وقوع عدد من الجرحى حالات بعضهم خطرة ما يجعل عدد الضحايا مرشحا للزيادة نتيجة الغارات التي تسببت بأضرار مادية ودمار كبير بمنازل المواطنين وممتلكاتهم.

ولفتت المصادر إلى وقوع عدد من الجرحى حالات بعضهم خطرة ما يجعل عدد الضحايا مرشحا للزيادة نتيجة الغارات التي تسببت بأضرار مادية ودمار كبير بمنازل المواطنين وممتلكاتهم.