15 قتيلاً جراء تدافع بمحطة قطارات في الهند

قتل 15 شخصا على الأقل اليوم في تدافع لحشد بمحطة للقطارات في ساعة الازدحام بمدينة بومباي الهندية

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم سلطة إدارة الكوارث في بومباي تاناجي باوار قوله: إن “15 شخصا توفوا متأثرين بجروح أصيبوا بها” مرجحا أن ترتفع حصيلة الضحايا.

ووقع التدافع الذي لم تعرف أسبابه حتى الآن على جسر صغير وتحدثت السلطات المحلية عن إصابة خمسة أشخاص آخرين على الأقل بجروح خطيرة.

وبثت قنوات التلفزيون الهندية لقطات لمسافرين يحاولون إنعاش أشخاص في حالة إغماء.

وتشكل القطارات المحلية عماد حركة النقل في مدينة بومباي التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة.