15 جريمة إلكترونية أمام القضاء السوري

يصل عدد دعاوى الجرائم الإلكترونية المنظورة أمام المحاكم حالياً إلى 15 جريمة بواقع 4 دعاوى احتيال عن طريق شبكة الإنترنت في السويداء و3 دعاوى جرم إفشاء معلومات في اللاذقية و8 دعاوى جرم تهديد ونشر صور مسيئة وتعرض للأخلاق عبر الشبكة في حمص، أما بقية المحاكم والعدليات في المحافظات فمازالت في طور إحصاء هذا النوع من الدعاوى، وحالياً يتم العمل على إحداث قضاء متخصص بالجرائم المعلوماتية والاتصالات الإلكترونية حيث تمت مناقشة هذا الأمر في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت بتاريخ 11/2 من العام الجاري وتمت الموافقة على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره، هذا ماذكره القاضي تيسير الصمادي معاون وزير العدل مستعرضاً نوع الجرائم الواردة في قانون تنظيم التواصل عبر الشبكة ومكافحة الجريمة الإلكترونية التي يصل عددها إلى 11 نوعاً وردت في القانون المذكور منها جرائم الدخول غير المشروع إلى منظومة معلوماتية وشغل اسم موقع إلكتروني وإعاقة الوصول إلى الخدمة واعتراض المعلومات والحصول على المعلومات بأسلوب الخدع، وجريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة وتصل عقوبة معظم هذه الجرائم إلى الحبس خمس سنوات والغرامة إلى 2,5 مليون ليرة.