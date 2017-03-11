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15 ألف طالب سوري في جامعات تركيا

كشف مسؤول تركي ، أن عدد الطلاب السوريين المقيدين لدى الجامعات التركية في العام الدراسي الحالي (2016-2017)، بلغ قرابة 15 ألف طالب.

ونقلت وكالة (الأناضول) عن رئيس مجلس التعليم العالي التركي يكتا صاراج، قوله إن “ألفًا و149 طالبا من إجمالي المقيدين، يدرسون بمرحلة الماجستير، و352 آخرين في الدكتوراه، وأن حوالي ألفي طالب يدرسون بالجامعات الخاصة”.

من جهة أخرى قال صاراج أن عدد الأكاديميين السوريين الذين يعملون بالتدريس في الجامعات التركية بلغ 392 أكاديميا، بينهم 327 في جامعات حكومية، و65 في جامعات الخاصة.

وزعم صاراج، أن عدد اللاجئين السوريين دون الـ 18 عام في تركيا، بلغ مليونًا و330 ألف شخص، وأن قرابة 500 ألف ممن تتراوح أعمارهم بين 6-18 عاما يتلقون تعليمهم بالبلاد، منهم 186 ألفًا يدرسون، بالمدارس، والبقية في مراكز الإيواء.

ولفت رئيس مجلس التعليم العالي إلى أن أكثر الجامعات استقبالا للطلاب السوريين هي كالتالي: إسطنبول، بواقع 927 ألفا، وغازي عنتاب، بواقع ألف و680 طالبا، تليهما بالترتيب جامعات “قره بوك” و”مرسين” و”قهرمان مراش سوتجو إمام”، و”إينونو” و”جوقور أوفا”.

وأوضح أن 35 جامعة حكومية و8 جامعات وقفية تستقبل 50 طالبا سوريا على الأقل.

وتزعم تركيا أنها تستقبل حاليا نحو 2,8 مليون لاجىء سوري بينهم 300 الف في مخيمات تديرها الدولة ونحو 2,45 مليون يعيشون بين الاتراك، بحسب الامم المتحدة.

وكالات

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