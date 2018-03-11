144 مشاركاً في الجولة الثانية من اختبارات انتقاء أعضاء الفرق العلمية للمشاركات الخارجية

بمشاركة 144 شابا وشابة من نخبة مواهب الأولمبياد العلمي السوري في سنواته الثلاث الأخيرة ومن مختلف المحافظات انطلقت اليوم في المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بدمشق الجولة الثانية من اختبارات انتقاء أعضاء الفرق العلمية السورية للمشاركات الخارجية 2018 في اختصاصات “الرياضيات والفيزياء والكيمياء والمعلوماتية وعلم الأحياء”.

وكانت الهيئة أجرت الجولة الأولى من الاختبارات يوم أمس على مدى 4 ساعات متواصلة وسيتم تصحيح أوراق الإجابات من قبل اللجان العلمية المركزية فورانتهاء الاختبارات اليوم ليتم بعدها تحديد الفائزين بعضوية الفرق الوطنية.