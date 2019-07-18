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140 سيارة في مزاد علني قريباً…وفرصة المشاركة متاحة للجميع

أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية أنه سيتم تنظيم خلال الفترة القصيرة المقبلة مزاداً لبيع توليفة متنوعة من السيارات والآليات، التي تشمل السيارات السياحية والسيارات الحقلية وكذلك الباصات والميكروباصات.

وبحسب المؤسسة فإن عدد السيارات والآليات التي ستطرح للبيع في المزاد العلني المتوقع الإعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة، يصل إلى ما ينوف على 140 سيارة مختلفة.

والجدير بالذكر إلى أن الاعلان عن موعد المزاد سيتم عبر صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية وبقية الجهات التابعة للوزارة حتى تكون تفاصيله في متناول الجميع.

 


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