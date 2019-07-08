140 ألف زائر وزائرة لـ معرض الزهور الدولي2019 بدورته الـ40 خلال أيامه العشر الأولى

بلغ عدد زوار معرض الزهور الدولي2019 بدورته الـ40 خلال أيامه العشر الأولى والمقام على أرض حديقة تشرين 140 ألف زائر وزائرة . وانطلقت في حديقة تشرين الأربعاء 26/6/2019 فعاليات معرض الزهور الدولي بدورته الأربعين لعام 2019 الذي تقيمه وزارة السياحة ومحافظة دمشق.



ويقدم المعرض كل ما هو جديد في عالم تنسيق الحدائق وأزهار القطف والمسطحات الخضراء ونباتات الزينة والطبية والعطرية ومنتجات العسل وكل منتجات الإنتاج الزراعي.



يذكر أن الفعاليات المرافقة للمعرض تتضمن العديد من الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية المتنوعة إضافة لمعرض للحرف اليدوية والتقليدية، ومدينة للمأكولات رسم الدخول إليها مجاني ويستمر المعرض حتى يوم الأربعاء القادم ١٠ الجاري