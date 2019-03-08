14ألف لاجئ عادوا من المخيمات الأردنية إلى ديارهم في سوريا

شهد معبر نصيب الحدودي مع الأردن ظهر أمس الأربعاء عودة حوالي 120 مواطنا سوريا من المهجرين بفعل الإرهاب ممن كانوا يقيمون في المخيمات الأردنية لاسيما مخيمات الزعتري والأزرق.



وينحدر معظم العائدين من محافظات درعا وريف دمشق وريف حلب، ومن بين العائدين عشرات الشباب من المتخلفين عن خدمة العلم والذين تمت تسوية أوضاعهم”.



ونقل المراسل عن العقيد مازن غندور رئيس مركز هجرة نصيب تأكيده أن عدد السوريين المهجرين العائدين عبرمعبر نصيب والذين كانوا يقيمون في المخيمات الأردنية تجاوز الـ 14000 شخص منذ بداية افتتاح المعبر قبل نحو 4 أشهر.



وأضاف العقيد غندور يشهد المعبر بشكل يومي عودة مستمرة للمهجرين بشكل إفرادي أو جماعي، لافتا إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة للعوائل المهجرة العائدة، وتسهيل عبورهم وتقديم الدعم اللازم لهم، كما تقوم الجهات المعنية في محافظة درعا بإرسال وسائط نقل لتقل العائلات العائدة وأمتعتها إلى مناطق سكنها المختلفة وتقديم كافة الاحتياجات لهم.



