14 وصفة صحية ببلسم النمر لا يعرفها أحد

في أيامنا هذه يظنّ الكثير من الناس أن بلسم النمر Tiger Balm علاج قديم من أيام جداتنا.ولكن الذين ولدوا قبل الثمانينات يعرفون أن لهذا البلسم العديد من المنافع للصحة.

في الواقع إنه إحدى أفضل العلاجات التي ظهرت منذ مئات السنين.



تم اختراع بلسم النمر في بورما في سبعينات القرن التاسع عشر على يد عالم الاعشاب الصيني أُو تشو كين.



يحتوي بلسم النمر على المنثول وزيت النعناع وزيت كبش القرنفل وزيت الكاجابوت والكافور.



إليكم 14 وصفة صحية خارقة ببلسم النمر من موقع التربية الذكية لا يعرفها أحد:

1- يخفف من ألم لسعة البعوض



هل لسعكم البعوض؟ لا تقلقوا!



يمكن لبلسم النمر أن يساعدكم على تخفيف الحكاك من خلال وضعه مباشرة على اللسعة..



2- يخفف من آلام التهاب المفاصل



لمن يعانون من آلام التهاب المفاصل يمكن استعمال بلسم النمر كمسكّن للألم.كيف ذلك؟

ضعوا بلسم النمر مباشرة على أسفل الظهر وعلى الساقين وعلى عضلات الظهر.

استعملوا البلسم كلما اقتضت الحاجة.



3- يحارب روائح التعرّق



هل تعلمون انه يمكن التخفيف من تصاعد روائح التعرّق عند استخدام بلسم النمر مطوّلًا؟



ضعوا باستمرار البلسم على المناطق التي تتعرّق في جسمكم وستختفي روائح الجسم الكريهة.



وعوضًا عن رائحة العرق ستصبح راحتكم منثول.



4- يعالج الإسهال



عندما تسافرون إلى بلاد آخر تصابون بالإسهال بسرعة.



لمعالجة الإسهال، أفركوا المنطقة التي تحيط بِسرّتكم ببلسم النمر ثم غطّوا سرّتكم براحة كفكم لمدة دقيقتين أو ثلاثة دقائق لكي تنتشر الحرارة في بطنكم.



يمكنكم أن تضعوا القليل من البلسم بين عصعص الظهر ومنطقة الشرج للمزيد من الفعالية.



5- يخفف آلام الحنجرة



ما إن تبدأ علامات آلام الحنجرة بالظهور ضعوا كمية وفيرة من بلسم النمر حول منطقة العنق قبل النوم. افركوا عنقكم بلطف براحة يدكم.



النتيجة: لن يعود ألم حنجرتكم سوى ذكرى سيئة في صباح اليوم التالي.



6- يخفف ألم الأسنان



إذا كنتم تعانون من ألم في الأسنان الحل هو ان تضعوا القليل من بلسم النمر مباشرة في فمكم.



كيف؟ ضعوا القليل من البلسم على فوطة نظيفة وافركوا بها المنطقة التي تحيط بالسن الذي يؤلمكم.



7- يعالج الحروق الطفيفة



لمعالجة حروق الجلد الطفيفة، ضعوا بلطف بلسم النمر على المناطق المحروقة.

سيساعدكم على تخفيف الألم وتجنّب النفاطات. كلما وضعتموه في وقت مبكر كلما شفي الحرق بسرعة أكبر.



8- يعالج مسامير القدم



يمكن لمسامير القدم ونسيجها أن تختفي بفضل استخدام بلسم النمر بانتظام.

ضعوا البلسم مباشرة على مسمار القدم. ومن أجل المزيد من الفعالية يمكن أن تسخّنوا البلسم لتحسين امتصاص الجلد له. كرروا العملية يوميًا من مرة إلى ثلاث مرات في اليوم.



9- يخفف آلام الرأس



بلسم النمر علاج ممتاز لآلام الرأس. دلّكوا صدغيكم بواسطة القليل من بلسم النمر وكرروا العملية إذا اقتضت الحاجة.



إنتبهوا ألا تضعوا البلسم في عينيكم.



10- يفتح الأنف المسدود



عندما تصابون بالزكام وينسدّ أنفكم ضعوا القليل من البلسم تحت منخريكم مباشرةً وحولهما. تنفّسوا وسوف ينفتح انفكم بسحر ساحر.



11- يحارب دوار التنقل



هل تصابون بالدوار في البحر أو تشعرون بالغثيان في السيارة أو الباص؟ من أجل تفادي الغثيان ضعوا القليل من البلسم على شفاهكم مباشرةً.



12- يحارب الإمساك



مثلما يحارب بلسم النمر الإسهال كذلك يمكنه ان يحارب الإمساك. دلّكوا بطنكم بالقليل من البلسم لتليين معدتكم.



13- يساعد على التنفّس

هل تعلمون أن لاعبي كرة القدم الألمان يضعون بلسم النمر على صدورهم؟ في الواقع اكتشفوا أن وضع البلسم على الصدر من ناحية القصبات التنفسية يساعد على تخفيف الألم الناجم عن الركض السريع.

جرّبوا وضع البلسم على صدركم وسترون أنه سيساعدكم على التنفّس عندما تمارسون الرياضة أو اي نشاط آخر.



14- يدفئ القدمين الباردتين



لمن يعاني من القدمين الباردتين في فصل الشتاء يمكن لبلسم النمر أن يكون الحل لمشكلتكم.دلّكوا قدميكم بالبلسم لتحسين الدورة الدموية فيهما.



**أين تجدون بلسم النمر؟



من أجل تجنّب المنتجات المزوّرة من المهمّ أن نتنبهوا إلى الماركة التي تبتاعونها. الماركة الأصلية تأتي من سينغافورا واسمها هاو بار Haw Par.



ملاحظة: ما هو معروف في معظم البلدان بـ “بلسم النمر” يسمّى في الصين “البلسم الأساسي”: وهو بلسم يحتوي على المنثول الساخن/البارد والمعطّر.



وعلى عكس ما يدل عليه إسمه بلسم النمر لا يحتوي على أي مكوّن له علاقة بالنمر.