132 مخالفة تضبطها «التموين» يومياً في 2018 ويومياً 13 مواطناً يشتكي

مبيناً أنه تم تحصيل مبلغ 94 مليون ليرة سورية وذلك مقابل تسوية 1988 ضبطاً وفق المادة 23 من القانون 14 لعام 2015، حيث بلغ عدد مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار 1130 مخالفة، ومخالفات الفواتير 765 مخالفة، والامتناع عن البيع تم ضبط 5 مخالفات، والبيع بسعر زائد تم ضبط 189 مخالفة، ومخالفات الغش في البضاعة 35 مخالفة، على حين تم ضبط 22 مخالفة للاتجار بمواد مدعومة من الدولة و6 مخالفات للاتجار بمواد غذائية، بينما تم ضبط 21 مخالفة لمواد منتهية الصلاحية، ومخالفة متفرقة 156.

مبيناً أنه تم تحصيل مبلغ 94 مليون ليرة سورية وذلك مقابل تسوية 1988 ضبطاً وفق المادة 23 من القانون 14 لعام 2015، حيث بلغ عدد مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار 1130 مخالفة، ومخالفات الفواتير 765 مخالفة، والامتناع عن البيع تم ضبط 5 مخالفات، والبيع بسعر زائد تم ضبط 189 مخالفة، ومخالفات الغش في البضاعة 35 مخالفة، على حين تم ضبط 22 مخالفة للاتجار بمواد مدعومة من الدولة و6 مخالفات للاتجار بمواد غذائية، بينما تم ضبط 21 مخالفة لمواد منتهية الصلاحية، ومخالفة متفرقة 156.