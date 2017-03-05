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1300 طن كمية الحمضيات المسوقة لفرع المؤسسة السورية للتجارة في حمص

بلغت كمية الحمضيات المستجرة لفرع المؤسسة السورية للتجارة في محافظة حمص من محافظتي اللاذقية وطرطوس حتى اليوم 1300 طن لبيعها في صالات المدينة والريف.

وأشار مدير فرع المؤسسة ياسر بلال إلى أن الفرع يسوق العديد من أنواع الحمضيات لتأمينها للمواطنين بأسعار مناسبة تتراوح حسب أنواعها بين 25 و 60 ليرة للكيلو غرام الواحد.

وأشار بلال الى استمرارية صالات ومنافذ بيع فرع المؤسسة بعمليات بيع المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين مؤءكدا توافر جميع المواد التي يحتاجها المواطنون بأسعار تقل عن أسعار السوق.

يذكر أن فرع المؤسسة السورية للتجارة بحمص افتتح الشهر الماضي خمس صالات في مدينتي حمص وحسياء وذلك بهدف تحقيق التدخل الايجابي في الأسواق وتأمين مختلف المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين.

سانا

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