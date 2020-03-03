13 نيسان القادم موعد انتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 76 لعام 2020 القاضي بتحديد يوم الاثنين الموافق لـ 13-4-2020 موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث.

وفيما يلي نص المرسوم..

المرسوم رقم 76

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام المادة 62 من الدستور

وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم5 لعام 2014

يرسم مايلي ..

المادة 1 يحدد يوم الاثنين الموافق لـ 13-4-2020 م موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث.

المادة 2 يحدد عدد أعضاء مجلس الشعب المخصص لكل من قطاع العمال والفلاحين وقطاع باقي فئات الشعب في كل من الدوائر الانتخابية كما يلي ..

الدائرة الانتخابية عدد أعضاء الدائرة العدد المخصص لقطاع العمال والفلاحين العدد المخصص لقطاع باقي فئات الشعبمحافظة دمشق 29 10 19محافظة ريف دمشق 19 10 9مدينة حلب 20 7 13مناطق محافظة حلب 32 17 15محافظة حمص 23 11 12محافظة حماة 22 13 9محافظة اللاذقية 17 9 8محافظة ادلب 18 12 6محافظة طرطوس 13 6 7محافظة الرقة 8 4 4محافظة دير الزور 14 8 6محافظة الحسكة 14 8 6محافظة درعا 10 5 5محافظة السويداء 6 4 2محافظة القنيطرة 5 3 2المجموع 250 127 123المادة 3 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية



دمشق في 8-7-1441 هجري الموافق لـ 3-3-2020 ميلادي.



رئيس الجمهورية

بشار الأسد



