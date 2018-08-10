13 لوحة فنية تكرس قيم الأنوثة والأصالة في معرض الفنان عامر ضاحي علي

تحت عنوان “لا مرئي” ضم معرض الفنان التشكيلي عامر ضاحي علي 13 لوحة من القطع الكبير منفذة بألوان من الأكريليك وضمن تقنيات متنوعة.

وذكر علي أنه تناول في معظم لوحاته التي طغى على بعضها اللون الأحمر والأزرق وأشكال للأنثى والخيل لتكرس معا الأصالة والأنسنة كقيمة ضمن مشهدية خاصة باللون وبدراما اللوحة معتبرا أن معرضه دعوة للمشاهد إلى النفاذ أكثر في النص البصري وتجاوز حدود العناصر المرئية إلى اللامرئي في النص البصري.

وحول المعرض الذي يقام بصالة عامر للفنون الجميلة في مدينة جبلة قال الفنان التشكيلي الفلسطيني محمد الركوعي: “المعرض من أهم المعارض التي أحضرها بعنوانه اللامرئي الذي يعني الحوار الذي لا يتم في الواقع بين الخيل والإنسان إضافة إلى تمكن الفنان من الألوان وتوظيفها لخدمة الفكرة”.

وبين الفنان التشكيلي سموقان أن ما لفت انتباهه هو أن عامر جعل من الحصان والأنثى عناصر أساسية في معرضه لصنع مواضيع مختلفة ضمن إبداعات في الألوان وترددات إيقاعية تشكيلية.

يذكر أن الفنان التشكيلي علي عضو باتحاد الفنانين التشكيليين وشارك بعدة معارض فنية داخل سورية وخارجها وحاصل على عدة جوائز فنية.

سانا





