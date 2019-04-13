13 فريقاً في بطولة الروبوت بلبنان غداً

يشارك 13 فريقاً سورياً من خمس فئات عمرية في البطولة الدولية السنوية الخامسة للروبوت التعليمي التي تقام غداً في لبنان.

وتجري البطولة التي تضم 165 فريقاً على مدى ثماني ساعات في كلية العلوم في الجامعة اللبنانية يتم في ختامها تكريم وتتويج الفرق الفائزة.



وتشمل البطولة 8 مسابقات هي مسابقة المتاهة للأطفال من عمر 6 إلى 8 سنوات ومسابقة ماك اكس العالمية للأطفال من عمر 9 إلى 11 سنة وسباق الروبوتات لليافعين من عمر 12 إلى 15 سنة ومصارعة السومو للروبوتات للشباب من عمر 16 إلى 18 سنة ومسابقة المشاريع الجامعية للطلاب الجامعيين من أعمار 19 إلى 25 سنة وهي تحمل عنوان الروبوت والزراعة إضافة إلى 3 مسابقات أخرى لفئة أعمار البراعم ومشاريع مرحلة التعليم الثانوي والسومو الجامعي.



وأشارت هيئة التميز والإبداع اليوم إلى أن هذه البطولة تعد الأكبر والأوسع من حيث عدد الفرق العربية المشاركة وقد ارتفعت مشاركة سورية فيها من 3 فئات إلى خمس فئات عمرية معربة عن أملها في رسم بصمة جديدة للروبوت السوري الذي يشهد تطوراً لافتاً ونشاطاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة.



وتهدف البطولة إلى مساعدة طلاب الجامعات وتلاميذ المدارس والمهتمين بالعلوم والتكنولوجيا لإبراز طاقاتهم وقدراتهم حيث يعمل المشاركون خلالها على تصميم وبرمجة روبوتات تتنافس فيما بينها إضافة إلى توفير بيئة مناسبة لتبادل الخبرات في مجال تعليم الروبوت ما يسهم في نشر ثقافة علوم الروبوت والمساعدة في تنمية وتعزيز مهارات تربوية علمية أساسية كالعمل الجماعي والإبداع والتفوق وحب التكنولوجيا والعلوم والرياضيات والهندسة.