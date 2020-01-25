1287 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الصين ووفاة 41 شخصاً

أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد إلى 1287 حالة في عموم البلاد بينها 237 إصابة في حالة حرجة مشيرة إلى وفاة 41 شخصا جراء المرض.



ونقلت وكالة شينخوا للأنباء عن اللجنة الوطنية الصينية للصحة قولها إن 39 من الوفيات جراء فيروس كورونا سجلت في مقاطعة هوبي بوسط الصين فيما سجلت حالة وفاة واحدة في مقاطعة #خبي بشمال البلاد وحالة واحدة أخرى في مقاطعة هيلونغجيانغ بشمال شرق البلاد.



وأشارت اللجنة إلى أنه تم تسجيل 1965 حالة أخرى يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا الجديد.



وكانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أعلنت في حصيلة سابقة أمس تسجيل 830 حالة إصابة بفيروس كورونا ووفاة 25 شخصا جراء الفيروس الذي ظهر في منطقة #ووهان بمقاطعة هوبي وسط الصين.