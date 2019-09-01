12700 مدرسة تفتح أبوابها غداً لاستقبال الطلاب مع انطلاق العام الدراسي الجديد

تفتتح غداً أكثر من 12700 مدرسة أبوابها لاستقبال الطلاب مع انطلاق العام الدراسي الجديد لكل المراحل التعليمية وسط تقديرات بالتحاق نحو 3.7 ملايين طالب وتلميذ في مختلف المحافظات.



وحسب أرقام وزارة التربية سيتوجه غداً 3693778 طالبا وطالبة من مختلف المراحل التعليمية إلى 12791 مدرسة مع تأكيدات باتخاذ كل الاستعدادات لبدء العام الدراسي لجهة تجهيز المدارس وتوفر المدرسين وتأمين مستلزمات العملية التربوية.



وقد بين مدير تربية دمشق غسان اللحام إنهاء الإجراءات لافتتاح العام الدراسي ضمن 880 مدرسة من المتوقع أن تستقبل 361242 طالبا وطالبة بإشراف 21212 معلماً ومدرساً.



وفي ريف دمشق لفت مدير تربيتها ماهر فرج إلى العمل لوضع مزيد من المدارس في الخدمة لاستيعاب الأعداد المتزايدة للطلاب مشيرا إلى أن عدد المدارس القائمة حاليا يقارب 1580 مدرسة وكادرها 34507 معلمين مع تقديرات بالتحاق 650732 طالبا وطالبة.



كما تستعد 1490 مدرسة في حمص يشرف عليها 25476 مدرساً لاستقبال 371544 طالبا وطالبة حسب مدير التربية أحمد إبراهيم الذي لفت إلى أن أعداد الطلاب في ازدياد مع استقرار الأوضاع في مختلف مناطق المحافظة.



بدوره ذكر مدير تربية حماة يحيى منجد أنه بعد تحرير المنطقة الشمالية بدأت المديرية مباشرة دراسة الأضرار ووضع خطة إسعافية لإعادة تأهيل المدارس فيها تمهيداً لعودة الطلاب إليها مشيرا إلى أن عدد المدارس الموجودة بالخدمة على مساحة المحافظة وصل إلى 1520 مدرسة تستوعب 405950 طالبا فيما يبلغ عدد الأطر التدريسية 30188 مدرساً ومعلماً.



ومن حلب أكد مدير تربيتها إبراهيم ماسو تأمين مختلف مستلزمات العملية التربوية للمدارس التي يتزايد عددها بشكل ملحوظ حيث يبلغ حاليا 1430 مدرسة تستوعب ما يقارب 514603 طلاب وطالبات مع كادر تدريسي يصل لنحو 24262 لافتاً إلى عودة “جزء مهم” من الثانويات المهنية إلى العمل والإنتاج.



وفي اللاذقية جهزت مديرية التربية 1220 مدرسة لاستقبال 261221 طالباً بعد انجاز تشكيلات المدرسين البالغ عددهم 36200 معلم حسب مدير التربية عمران أبو خليل.



من جانبه أوضح مدير تربية طرطوس علي شحود أن عدد المدارس الموجودة في المحافظة يبلغ 1380 مدرسة تستوعب 232208 طلاب وعدد الأطر التدريسية 29487 معلماً.



كما أنهت السويداء إجراءات بدء العام الدراسي الجديد حسب مدير التربية بسام أبو محمود عبر تجهيز 611 مدرسة يشرف عليها 10396 معلماً ومدرساً وتستوعب 106618 طالبا وطالبة.



وفي درعا أكد مدير التربية محمد خير الأحمد العودة الله اتخاذ الاستعدادات التي تضمن استقرار العام الدراسي منذ يومه الأول حيث جهزت 620 مدرسة رفدتها بنحو 15581 معلماً مع تقديرات بالتحاق 229250 طالباً وطالبة.



من جهته أوضح مدير تربية القنيطرة فوزات الصالح تحضير 280 مدرسة بإشراف 6878 معلماً وتستوعب نحو 100298 طالباً وطالبة.



وإلى دير الزور حيث جهزت مديرية التربية 570 مدرسة وأعدت تشكيلات المدرسين البالغ عددهم 8529 معلماً لاستقبال أكثر من 100 ألف طالب حسب مدير التربية خليل حاج عبيد.



كما استكملت الحسكة الاستعدادات وفقا لمديرة التربية إلهام صورخان لبدء العام الدراسي في 320 مدرسة تستوعب ما يقارب 86179 طالباً وطالبة بإشراف 6695 معلماً ومدرساً.



وفي إدلب تستعد 760 مدرسة لاستقطاب 250609 طلاب سيشرف عليهم 9449 معلماً حسب مدير التربية عبد الحميد المعمار.



وتتوزع في مناطق الريف المحررة بالرقة “السبخة ومعدان ودبسي عفنان” 130 مدرسة تستوعب ما يقارب 23294 طالباً ويشرف عليهم 1497 معلماً حسب مدير تربية الرقة عبد الله الهادي.



وكانت وزارة التربية أعلنت عن تأجيل بدء العام الدراسي 2019-2020 إلى يوم غد الاثنين بدل الأحد الموافق 1 أيلول لتزامنه مع عطلة عيد رأس السنة الهجرية.

سانا