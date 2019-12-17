%12.5 بالمئـة حصة سورية من عقود جديدة للتنقيب عن النفط مع شركتين روسيتين

وافق مجلس الشعب على ثلاثة مشاريع قوانين تتضمن توقيع ثلاثة عقود خاصة بتنقيب النفط بين وزارة النفط وشركتي «ميركوري» و«فيلادا» الروسيتين في عدة مناطق في سورية.



وأكد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة فارس الشهابي أن حصة سورية من العقد ســتكون 12.5 بالمئـة من إجمـالي الإيـرادات وليس من الأرباح.



وفي مداخلة له تحت القبة أوضح الشهابي أن هذا العقد للتنقيب عن النفط وليس لاستخراجه مهلته خمس سنوات تمدد إلى سبع سنوات وفي حال وجد النفط فإن الشركة تسترد التكلفة وما تبقى فإن حصة سورية من الأرباح ستكون ما بين 60 إلى 70 بالمئة.