1200 بطاقة “ذكية” متوقفة عن العمل بسبب أخطاء في العناوين

بيّن مدير محروقات دمشق إبراهيم أسعد أن هناك نحو 1200 بطاقة ذكية متوقفة عن تعبئة المازوت في دمشق، بسبب تسجيل العنوان بشكل غير دقيق من قبل بعض المواطنين، وأن هذا الإجراء بحاجة لدقة عالية في تحديد العنوان ومكان الإقامة ومراجعة المركز في حال الانتقال.



وأوضح أسعد أن “تعبئة مازوت التدفئة، تتم وفق التسلسل والدور ولكن بعض الحارات ذات طبيعة ضيقة والسيارات التي تصل إليها قليلة ما يؤدي لتأخر في الحصول على المادة لدى مواطنين من دون آخرين”.



وأضاف “مثل أحياء ضمن مناطق (مزة 86، ركن الدين، جادات، وجرمانا في ريف دمشق) إلى جانب الاكتظاظ السكاني الكبير في هذه المناطق”.



وذكر الأسعد أنه “في حين تمت التعبئة لما يقارب الـ 23 مليون ليتر، فأنه تم الانتهاء مؤخراً من توزيع الدفعة الأولى من مادة مازوت التدفئة في القنيطرة، إضافة إلى قسم جيد من الدفعة الثانية”.



وبين الأسعد أنه “يمكن للمواطنين مراجعة مديرية محروقات دمشق في الحجاز، ومديرية ريف دمشق في ساحة التجهيز لمساعدتهم في حل أي مشكلة بالتعبئة، أما عن استكمال البيانات فيجب عليهم مراجعة مراكز “تكامل”.



أما عن توزيع مازوت التدفئة في محطات الوقود، فذكر أسعد أن هذا الإجراء قيد الدراسة في قطاع ريف دمشق، أما في دمشق فالمراكز جاهزة وكافية”.



وأشار مدير محروقات دمشق إلى أنه “بالنسبة لطرح اسطوانة الغاز بسعر التكلفة، فإن الموضوع يقرر حسب الكميات المتوافرة، وقريباً سيصدر القرار الخاص بها، ولكن لفئة محدودة بما يتناسب مع إمكانية تغطية الطلب عليها حيث ستكون للحالات (العازب، غير سوري مقيم،المكاتب الصناعية والتجارية) لكونها خارج الدعم”.



يذكر أن الأسعد كان صرح في وقت سابق أن “المازوت متوفر بشكل كبير هذا العام خلافاً للعام الماضي، نتيجة عودة الخط الائتماني الإيراني للعمل منذ شهرين، وتوفر المشتقات النفطية عبره”.



تشرين