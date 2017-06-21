120 ألف مكافأة لعمال وفروا على الدولة أكثر من 5 مليارات

كشفت مصادر أن وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي قرر صرف مكافأة مالية مقدارها 120 ألف ليرة سورية للعاملين الـ 22 في محطة بانياس الذين عملوا على صيانة وإصلاح العنفة الغازية التي كانت متوقفة عن العمل من ما يقارب الشهرين وتعثرت المفاوضات التي قامت بها الوزارة مع الشركة الإيطالية الأم وشركات أوروبية أخرى متخصصة نتيجة أصرارهم على طلب 10 ملايين دولار لقاء إصلاح العنفة.

وكان الوزير خربوطلي قد أكد عند زيارته محطة توليد بانياس يوم الخميس الماضي أن إعادة تشغيل العنفة الغازية الثانية في محطة توليد بانياس بعد وضعها بالخدمة ستسهم في حال توافر الوقود الغازي لها برفد الشبكة الكهربائية من 100 إلى 120 ميغا واستقرار الشبكة في المنطقة الساحلية.

كما بين أن عمليات الصيانة تمت بأيدٍ وخبرات محلية وطنية وفرت على الدولة أكثر من 5 مليارات ليرة سورية مثمناً جهود الكوادر الفنية في المحطة التي واظبت على العمل لإصلاح الأضرار في مجموعة العنفة وتأمين القطع البديلة من مستودعات الوزارة.

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